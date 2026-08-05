Φωτιά στον παράδρομο της Βασιλικής – Εντοπίστηκε έγκαιρα από το drone της Πολιτικής Προστασίας

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας το πρωί της Τετάρτης, ύστερα από εκδήλωση φωτιάς στον παράδρομο της Βασιλικής.

Η φωτιά εντοπίστηκε έγκαιρα από το drone της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων, το οποίο πραγματοποιούσε επιτήρηση της περιοχής. Ακολούθησε άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής, με τις δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να προλαβαίνουν τη φωτιά πριν επεκταθεί προς τα σπίτια.

Η έγκαιρη ανίχνευση και η γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς αποτράπηκε ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε κατοικημένο σημείο.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων, Σπύρος Θεμέλης, μιλώντας στο Ράδιο Σταγών.

Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά εντοπίστηκε στον παράδρομο, πίσω από κατοικίες, και υπήρξε άμεση κινητοποίηση τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του Δήμου Μετεώρων. Στο σημείο έσπευσαν αρχικά ένα μικρό όχημα της Πυροσβεστικής και το όχημα του Δήμου, ενώ λίγο αργότερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις.

Ο κ. Θεμέλης τόνισε πως η έγκαιρη επέμβαση ήταν καθοριστική, καθώς η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και έσβησε πριν προλάβει να επεκταθεί προς τις κατοικίες που βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση.

«Κάηκε ένα χωράφι, απέναντι υπήρχαν σπίτια, όμως την προλάβαμε και δεν κινδύνευσαν», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα.

Νικόλαος Γκιάτας(Μούρης) – stagonnews.gr