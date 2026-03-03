Φωτιά σε ταξιδιωτικό γραφείo στο κέντρο των Τρικάλων – Aμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο των Τρικάλων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο ισόγειο χώρο του καταστήματος, που βρίσκεται στη Στρατηγού Σαράφη, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί άμεσα ο συναγερμός και να σπεύσουν στο σημείο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο προτού επεκταθεί στα παρακείμενα καταστήματα, προκαλώντας ζημιές στο εσωτερικό του γραφείου.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

