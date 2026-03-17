Φυλακές Τρικάλων: Προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά που είχε κρύψει στις σόλες παπουτσιών

Η εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στις φυλακές των Τρικάλων απετράπη το απόγευμα της Δευτέρας, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ειδικότερα άνδρας, ο οποίος προερχόταν από μεταγωγή, επιχείρησε να εισάγει στο Κατάστημα διάφορες ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες είχε αποκρύψει στις σόλες ζεύγους αθλητικών υποδημάτων, το οποίο κατασχέθηκε.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν από τους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους κατά τη διαδικασία ελέγχου, ενώ συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 50,5 γραμμαρίων,

ποσότητες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, συνολικού βάρους 34,2 γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή πάστας, συνολικού βάρους 156,5 γραμμαρίων,

πλήθος δισκίων άγνωστης δραστικής ουσίας, αναμεμειγμένα με άλλες ουσίες.

Ο προαναφερόμενος συνελήφθη, ενώ τα ναρκωτικά θα αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.