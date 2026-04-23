Φυλακές Τρικάλων: Ανθρωποκυνηγητό στην Αττική για έναν από τους δραπέτες – Καταδίωξη στο Μενίδι

Σε εξέλιξη είναι ανθρωποκυνηγητό στην Αττική για τον εντοπισμό ενός εκ των δύο ανδρών που είχαν δραπετεύσει από το Νοσοκομείο Τρικάλων, στο οποίο είχαν μεταφερθεί φρουρούμενοι από τις φυλακές Τρικάλων, καθώς είχαν καταδικαστεί για σειρά αδικημάτων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ethnos.gr, αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 22χρονο δραπέτη κοντά στις εργατικές κατοικίες του Μενιδίου, ακολούθησε καταδίωξη αλλά ο 22χρονος κατάφερε να διαφύγει.

Οι Αρχές αναζητούν τα ίχνη του δραπέτη

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δραπέτης κατάφερε να χαθεί προς τη μεριά του βουνού και οι αναζητήσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για παρουσία του σε περιοχές του Πειραιά αλλά και του κέντρου της Αθήνας, καθώς όπως φαίνεται ο δραπέτης των φυλακών Τρικάλων κατάφερε να διανύσει την απόσταση από την θεσσαλική πόλη μέχρι την Αθήνα.