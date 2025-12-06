Φούσκωσαν τα ποτάμια στα Τρίκαλα – Σε επιφυλακή οι αρχές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αύξηση της στάθμης των ποταμιών.

Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του, στο ύψος του Βαλομανδρίου, το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας ανησυχία για τη συνέχιση της κακοκαιρίας στην περιοχή.

Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, κ. Χρύσα Ντιντή, μετέβη άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.

Παρά τις αυξημένες στάθμες, η αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι επαρκή για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στην περιοχή.