Υψηλές τιμές αιωρούμενων σωματιδίων στα Τρίκαλα – Υπερβάσεις στις μετρήσεις

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους πολίτες για την υπέρβαση των σωματιδιακών ρύπων PM10.

Σύμφωνα με την από 18-03-2025 ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος των Π.Ε.Μ.Σ. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκύπτει ότι ο ημερήσιος μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 για την Τρίτη 18-11-2025 υπερέβη το όριο των 50 μg/m³ και διαμορφώθηκε στα 74,29 μg/m³.

Παράλληλα, οι αυξημένες τιμές PM10 που καταγράφηκαν τα τελευταία δύο 24ωρα, όπως αποτυπώνονται και στο σχετικό αρχείο, επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην περιοχή.

Η παρούσα κατάσταση κρίνεται σημαντική, καθώς η αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων μπορεί να επηρεάσει την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές ΚΥΑ (Η.Π. 14122/549/Ε.103 – ΦΕΚ 488Β/30.03.2011 και οικ. 70601/13 – ΦΕΚ 3272Β/23-12-2013), η Διεύθυνση προτείνει την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων προστασίας.

Συστάσεις και μέτρα προφύλαξης

Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10):



Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.