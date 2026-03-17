ΥΠ.ΕΣ.: Πάνω από 700.000 ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας σε 4 δήμους των Τρικάλων

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 10 εκ. ευρώ (25%) σε σχέση με το 2024, διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας το 2026.

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, κατανέμονται φέτος στους 332 Δήμους της χώρας πόροι ύψους 47.500.000 ευρώ, και επιπλέον 2.500.000 ευρώ στους Συνδέσμους των Δήμων, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας.

Στο νομό Τρικάλων θα διανεμηθούν 718.000 ευρώ σε 4 Δήμους.

Αναλυτικά:

Μετεώρων 384.000 ευρώ

Πύλης 137.000 ευρώ

Τρικκαίων 137.000 ευρώ

Φαρκαδόνας 60.000 ευρώ