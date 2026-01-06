Υπό βροχή η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Ληθαίο – τυχερός ένας πολύτεκνος λαχειοπώλης

Με θρησκευτική κατάνυξη και παρουσία πιστών, υπο βροχή, γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια στα Τρίκαλα. Το πρωί τελέστηκε ο Μέγας Αγιασμός των Υδάτων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε η λιτανευτική πομπή προς τον Ληθαίο, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Παρά τη βροχή, η καλή για την εποχή θερμοκρασία ευνόησε τους λάτρεις του εθίμου να βουτήξουν στα νερά του ποταμού, σε μια τελετή που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων και χειροκροτήθηκε θερμά από το πλήθος. Έξι τολμηροί κολυμβητές βούτηξαν στα νερά του Ληθαίου υπό τα βλέμματα του πλήθους. «Νικητής» ο γνωστός, πολύτεκνος λαχειοπώλης Κώστας Θανασάκης, από τον Πυργετό Τρικάλων, ο οποίος μπήκε στον ποταμό με …στρώμα θαλάσσης.

Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης, με τις ευχές του Μητροπολίτη για υγεία, ειρήνη και πνευματική φώτιση, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης για τη νέα χρονιά.