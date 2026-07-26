Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνίατρος που έγραφε και έσβηνε βοοειδή στα Τρίκαλα

O ρόλος των υπηρεσιακών παραγόντων είναι η λιγότερο φωτισμένη πλευρά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι οι κατηγορούμενοι που, όπως περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα, φέρεται να εκτελούσαν τις λαθροχειρίες, ώστε να καταβληθούν οι παράνομες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο κλητήριο θέσπισμα, με το οποίο εισάγεται στο ακροατήριο η υπόθεση της Τρικαλινής βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα, εκτός από την ίδια, τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και έναν κτηνοτρόφο στα Τρίκαλα, κατηγορούμενος είναι υπάλληλος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας.

Η αφήγηση στα δικαστικά έγγραφα ξεκινάει με την καταγγελία εις βάρος 17 κτηνοτρόφων, σύμφωνα με την οποία «δεν είχαν τα ζώα που δήλωναν, και δανείζονταν ζώα όταν ενημερώνονταν ότι ήταν προς έλεγχο». Ο κτηνοτρόφος για τον οποίο φέρεται να παρενέβη η κ. Παπακώστα είχε δηλώσει το 2020 ότι εξέτρεφε 114 βοοειδή με σκοπό να λάβει 35.300 ευρώ επιδότηση. Οπως σημειώνεται, η κτηνιατρική βάση δεδομένων είχε συμπληρωθεί χειρογράφως από τους ελεγκτές. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο που έγινε στη μονάδα του, όμως, μετά την καταγγελία, καταμετρήθηκαν 74 ζώα. Η διαφορά στον αριθμό των ζώων είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του κτηνοτρόφου.

Στη δικογραφία υπάρχει μια σειρά από επικοινωνίες μεταξύ της κ. Παπακώστα και του κ. Μελά, που μεταφέρθηκαν με «πειθώ και φορτικότητα», όπως σημειώνεται, προς τον κτηνίατρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την τήρηση και την ενημέρωση της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων. Ο τελευταίος κατηγορείται ότι αλλοίωσε τα δεδομένα της καρτέλας του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου, «μειώνοντας αναδρομικά τον αριθμό των επιλέξιμων για συνδεδεμένη ενίσχυση βοοειδών». Στη δικογραφία περιγράφεται ότι η λαθροχειρία δεν είχε πρακτικό αποτέλεσμα – η διασταύρωση έγινε με βάση την αρχική καταμέτρηση κι έτσι ο κτηνοτρόφος παρέμεινε αποκλεισμένος. Κατέφυγε στη βουλευτή, για να αποκαλυφθεί αναδρομικά η σειρά των γεγονότων και να κατηγορηθεί ο κτηνίατρος για απόπειρα απάτης εις βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε. Ο ίδιος κτηνίατρος, πάντως, κατηγορείται επιπλέον για ψευδή βεβαίωση και νόθευση εγγράφου. Αυτό διότι ο κτηνοτρόφος στα Τρίκαλα έλαβε τελικά 8.650 ευρώ επιδότηση για τις λεγόμενες επωφελείς πρακτικές για το κλίμα και το περιβάλλον (πρασίνισμα), η καταβολή της οποίας δεν επηρεάζεται από την απόκλιση στα καταγεγραμμένα ζώα. Μεταξύ των μη πολιτικών προσώπων που κατηγορούνται στο ίδιο πακέτο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δύο περιφερειακοί διευθυντές του αμαρτωλού οργανισμού, δύο συνεργάτες βουλευτών και υπάλληλοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr (απο το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή)