Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για τον Κώστα Σκρέκα και την Κατερίνα Παπακώστα

Στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης περνά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τέσσερα πολιτικά πρόσωπα, καθώς προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεών τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη για τους δύο Τρικαλινούς βουλευτές, Κώστα Σκρέκα και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης τους επόμενους μήνες.

Η πρώτη δίκη αφορά την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου από το Μονομελές Εφετείο, λόγω της ειδικής δωσιδικίας που προβλέπεται, καθώς είναι δικηγόρος.

Ακολουθεί στις 12 Νοεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης του Κώστα Σκρέκα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Στο ίδιο πλαίσιο έχουν προσδιοριστεί και οι δίκες των άλλων δύο πολιτικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο Χρήστος Μπουκώρος θα δικαστεί στις 27 Οκτωβρίου, ενώ ο Μάξιμος Σενετάκης στις 30 Οκτωβρίου, επίσης από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Σε βάρος και των τεσσάρων βουλευτών έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για αδικήματα που περιλαμβάνουν ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr