Υποψήφιος στα Τρίκαλα με τη ΝΔ ο Δημήτρης Παπαστεργίου – Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Παπαϊωάννου

Νέες προσθήκες στα ψηφοδέλτια του κόμματος εν όψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.

Ειδικότερα, με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια τη Ν.Δ. ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες: