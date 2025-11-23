Υπουργείο Υποδομών προς κατασκευαστικές: “Τα έργα στη Θεσσαλία δεν προχωράνε…”

Μηδενική πρόοδο παρουσιάζουν τα έργα αποκατάστασης των υποδομών στη Θεσσαλία από την περασμένη άνοιξη που (υποτίθεται) εγκαταστάθηκαν οι μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες, οι γνωστοί μας big 4.

Αν εξαιρέσουμε τον σιδηρόδρομο όπου εκεί κάτι γίνεται, στα υπόλοιπα, ακόμα και στα ασφαλτικά που θεωρούνται τα πιο εύκολα, δεν προχωράει σχεδόν τίποτα. Αυτό αποτυπώνεται και στις υποχρεωτικές εκθέσεις προόδου των ίδιων των κατασκευαστών οι οποίες έχουν αποδέκτη το αρμόδιο υπουργείο.

Ακριβώς εδώ είναι η είδηση: Το υπουργείο Υποδομών μαθαίνουμε ότι αντέδρασε ήδη και έστειλε επιστολή στους big 4 επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις.

Ποιος είναι ο κίνδυνος; Να χαθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και η Θεσσαλία να απομείνει να γλύφει τις πληγές της από το πέρασμα του Daniel…

Ποια είναι τα έργα

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση οδοστρωμάτων, γεφυρών, τεχνικών έργων απορροής υδάτων και πρανών και άλλων ζημιών.

Το σύνολο των έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών, φθορών και λοιπών αστοχιών που προκλήθηκαν σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias», αποτελούν αντικείμενο των κατωτέρω τεσσάρων εργολαβιών:

-Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου.

-Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης.

-Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας.

Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας – Αιδηψού, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων.

Η έννοια του κατεπείγοντος, έχει προφανώς απωλέσει το νόημά της …

Εφημερίδα ΚΟΣΜΟΣ Κώστας Τόλης (από τη στήλη kampos Land)