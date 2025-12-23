Υπομονή και γερά νεύρα για να φτάσει κανείς στα Τρίκαλα από την Αθήνα

Σε οδύσσεια έχει μετατραπεί από το πρωί η διαδρομή όσων ταξιδεύουν από την Αθήνα προς τη Θεσσαλία και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς η παραμονή των τρακτέρ και των παραπηγμάτων εκατέρωθεν της ΠΑΘΕ καθιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία, τον αυτοκινητόδρομο επικίνδυνο. Η κυκλοφορία σε κάποια σημεία εκρέπεται ακόμα και σε χωματόδρομους στους οποίους έχουν σχηματιστεί ουρές.

Η συμφόρηση αποτυπώνεται στον κόμβο της Ριτσώνας, καθώς στο σημείο που έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας από την Τροχαία έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων. Τα οχήματα που βρίσκονται στην Εθνική Οδό έχουν μποτιλιαριστεί με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία να είναι μεγάλη καθώς η ταχύτητα των οχημάτων μοιάζει περισσότερα με αυτές εντός της πόλης σε ώρες αιχμής.

Την ίδια ώρα, κίνηση παρατηρείται και στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος λίγο μετά το Σχηματάρι, για αρκετά χιλιόμετρα. Η κίνηση συνεχίζεται και σε τμήμα της Εθνικής Οδού Θηβών – Λιβαδειάς ανά τμήματα, μέχρι και το ύψος της Αλιάρτου.

Ουρές αυτοκινήτων υπάρχουν και στην Παλιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας που είναι ο παρακαμπτήριος για τον Κόμβο της Νίκαιας.

