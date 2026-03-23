Υπογράφτηκε η δεύτερη φάση ασφαλτοστρώσεων στον οικισμό Ρομά στο Κηπάκι

Τη βελτίωση των συνθηκών για τους τρικαλινούς Ρομά στον οικισμό του Κηπακίου, περιλαμβάνει σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Το έργο τιτλοφορείται «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ -Β ΦΑΣΗ» και αφορά σε ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμού, ολοκληρώνοντας προηγούμενο έργο. Η σύμβαση υπογράφτηκε και από τον κ. Παν. Μάντζιο εκπρόσωπο της εταιρείας ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, που ανέλαβε το έργο, το οποίο είχε προϋπολογισμό 344.060,99€ (με ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών («ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»).

Παρέστη και η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη.