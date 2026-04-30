ΥΠΕΣ: “Πράσινο φως” για 993 προσλήψεις – 21 θέσεις στους δήμους Μετεώρων και Πύλης

Σε μαζικές εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, με δύο αποφάσεις που αφορούν συνολικά 993 θέσεις εργασίας σε ΟΤΑ σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για 878 προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ και 41 συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς και επιπλέον 74 θέσεις για δημοτικά κοιμητήρια, με στόχο την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Για τους δήμους του νομού Τρικάλων εγκρίθηκαν συνολικά 21 θέσεις. Στον Δήμο Μετεώρων 12 και στον Δήμο Πύλης 9.

Τις σχετικές αποφάσεις υπογράφει η Υφυπουργός Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη.

