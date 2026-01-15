Υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε περισσότερα από 65 χωριά του Νομού Τρικάλων

Στον ψηφιακό χάρτη των υπερυψηλών ταχυτήτων μπαίνει πλέον και ο Νομός Τρικάλων, καθώς το μεγάλο έργο των Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra–Fast Broadband (UFBB) επεκτείνεται και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, η περιοχή εντάσσεται επισήμως στο LOT 6 του έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί σταδιακά μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών νέας γενιάς.

Το έργο αφορά 14.933 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καλύπτει περισσότερους από 190 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων χωριών όπως: Καλαμπάκα, Πύλη, Φαρκαδόνα, Μεγαλοχώρι, Οιχαλία, Παλιομονάστηρο, Μεγάλα Καλύβια, Λόγγος, Ταξιάρχες, Κρηνίτσα, Ζηλευτή, Φανερωμένη, Πετρόπορος, Κλοκοτός, Γριζάνο, Ζάρκο, Πηνειάδα, Νομή, Σερβωτά, Αγιόφυλλο, Οξύνεια, Αύρα, Σπαθάδες, Θεόπετρα, Ρίζωμα, Βασιλική, Περιστέρα, Σαρακήνα, Μεγάρχη, Διαλεχτό, Φλαμπουρέσι, Κονισκός, Λιόπρασο, Μεγ. Κεφαλόβρυσο, Γενέσι, Πρόδρομος, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Ελευθεροχώρι, Δενδροχώρι, Βαλτινό, Φωτάδα, Βαλομάνδρι, Κάτω Ελάτη, Φήκη, Πηγή, Μουριά, Παραπόταμος, Διπόταμος, Πιαλεία, Φιλύρα, Δροσερό, Ελάτη, Βροντερό, Στουρναραίικα, Νεραϊδοχώρι, Μεσοχώρα, Γαρδίκι, Αθαμανία, Καστανιά, Αμάραντος, Χρυσομηλιά, Γλυκομηλιά, Διάσελλο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι στο πλαίσιο του UFBB έχουν υπαχθεί και απομακρυσμένοι και δυσπρόσιτοι οικισμοί του νομού Τρικάλων, όπου δεν υπήρξε ποτέ ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον, διασφαλίζοντας ότι υπερυψηλές ταχύτητες Internet φτάνουν ακόμη και στις περιοχές όπου το ψηφιακό χάσμα ήταν μέχρι σήμερα εντονότερο.

Το UFBB εξοπλίζει επίσης 216 δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, ΚΕΠ, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Κοινοτικά Καταστήματα, με συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας έως 1 Gbps, αλλάζοντας στην πράξη την καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών.

Η πραγματική βαρύτητα του έργου για τα Τρίκαλα αποτυπώνεται στον κατάλογο των καλυπτόμενων οικισμών, καθώς η παρέμβαση δεν περιορίζεται στο αστικό κέντρο ή σε μεγαλύτερους οικισμούς, αλλά αγκαλιάζει ορεινές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες ψηφιακής ισότητας. Παράλληλα, στην Π.Ε. Τρικάλων λειτουργεί ήδη το έργο Rural Broadband, που εξυπηρετεί 13 οικισμούς και 539 τελικούς χρήστες. Το UFBB έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, επεκτείνοντας την κάλυψη, αναβαθμίζοντας τις ταχύτητες και δημιουργώντας ένα ενιαίο, σύγχρονο δίκτυο υποδομών για την επόμενη δεκαετία.

Η ένταξη των Τρικάλων στο LOT 6, με συνολική δημόσια δαπάνη 33.196.278 ευρώ, εντάσσεται σε ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό, που περιλαμβάνει επίσης τις Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Πειραιώς και Νήσων. Συνολικά, το LOT 6 θα παρέχει δυνατότητα σύνδεσης σε 114.205 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα καλύψει πάνω από 1.250 οικισμούς και απομακρυσμένες περιοχές και θα εξοπλίσει 1.458 δημόσια κτίρια με υπηρεσίες 1 Gbps.

Σε εθνικό επίπεδο, το UFBB αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη, με συνολικό προϋπολογισμό 829 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027. Το έργο αναμένεται να ωφελήσει περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις και 10.000 δημόσια κτίρια, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα και ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως τονίζει ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, η ευρυζωνικότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για τεχνολογική πρόοδο, καινοτομία και στήριξη της τοπικής οικονομίας. Για τα Τρίκαλα, η υλοποίηση του UFBB και η ένταξή τους στο LOT 6 είναι στρατηγική επένδυση στο μέλλον, που δημιουργεί τις βάσεις για ανάπτυξη, εξωστρέφεια και ουσιαστική ψηφιακή σύγκλιση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο.