Υπερπληθυσμός στις φυλακές Τρικάλων-Στο 121,55% η πληρότητα 

Ο υπερπληθυσμός στις φυλακές της χώρας, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις συνθήκες κράτησης με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά.

Στο 121,55% σε σχέση με τη χωρητικότητα βρίσκεται η πληρότητα στις φυλακές Τρικάλων, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (2/1/2026).

Ενώ οι συνολικές θέσεις στις φυλακές Τρικάλων είναι 600 άτομα, σήμερα οι έγκλειστοι είναι 729 (επιπλέον 129 άτομα, ποσοστό 121,55%).

Στην υπόλοιπη Θεσσαλία η πληρότητα στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας φτάνει το 137,91%, στις φυλακές Νέων Βόλου (Χιλιαδού) στο 244,44% και στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Κασσαβέτειας η πληρότητα ανέρχεται στο 115,33%.

Σε επίπεδο χώρας οι συνολικές θέσεις στις φυλακές είναι 10.763 και οι κρατούμενοι ανέρχονται σε 13.583.

Tρίκαλα 600 θέσεις 729 κρατούμενοι επιπλέον 129 121,55%

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr