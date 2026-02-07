Υπερβάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση στα Τρίκαλα

Υπερβάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση καταγράφηκαν, στη διάρκεια της προχθεσινής ημέρας, στο σταθμό μέτρησης στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα σύμφωνα με την από 6-2–2026 ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε Τρικάλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκύπτει ότι ο ημερήσιος μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων( PM10/μg/m3 ) για την Πέμπτη 5-02-2026 έχουν υπερβεί το όριο των 50 μg/m³ και διαμορφώθηκε στα PM10= 63,46 μg/m³.

Η παρούσα κατάσταση κρίνεται σημαντική, καθώς η αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων μπορεί να επηρεάσει την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές ΚΥΑ (Η.Π. 14122/549/Ε.103 – ΦΕΚ 488Β/30.03.2011 και οικ. 70601/13 – ΦΕΚ 3272Β/23-12-2013), η Διεύθυνση ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ προτείνει την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων προστασίας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ :

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.