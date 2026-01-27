ΥΠΑΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση της Βιολάντα

Το καθεστώς αδειοδότησης του μοιραίου εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα σπεύδει να αποσαφηνίσει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε η γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης προσδιορίζοντας τις αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση του εργοστασίου.

Η διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, επισημαίνει ότι με βάση τις διατάξεις του ν. 3982/2011 αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».

Η γενική γραμματεία Βιομηχανίας προχώρησε επίσης στη δημοσιοποίηση περισσότερων λεπτομερειών ως προς τον τρόπο της αδειοδότησης του εργοστασίου στα Τρίκαλα: «Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016».

Το καθεστώς αδειοδότησης

Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι καθιερώθηκε στη λογική της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα της γνωστοποίησης της δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών. Με ακόμη πιο απλά λόγια μία επιχείρηση μπορεί να αρχίσει την οικονομική της δραστηριότητα χωρίς να υποβάλλει από την αρχή απαιτούμενα έγγραφα για την αδειοδότηση της.

Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει την εκ των υστέρων επιθεώρηση και τον εκ των υστέρων έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων. Και πιο συγκεκριμένα η γενική γραμματεία Βιομηχανίας διευκρινίζει: «Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου».

Η αρμοδιότητα των ελέγχων

Και η γενική γραμματεία Βιομηχανίας γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη ως προς την αρμοδιότητα των ελέγχων: «Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο που καταστράφηκε κατόπιν της πυρκαγιάς και της έκρηξης στις 26 Ιανουαρίου βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55.000 m² όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.

