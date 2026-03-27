ΥΠΑΑΤ: 45 νέες προσλήψεις για την αντιμετώπιση της ευλογιάς – Από 28 Μαρτίου οι αιτήσεις

Σε 45 νέες προσλήψεις προσωπικού προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο ενίσχυσης του μηχανισμού αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως οκτώ μήνες, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της επιζωοτίας. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση ενίσχυσης, μετά την πρόσφατη προκήρυξη για 49 θέσεις στις αρχές Μαρτίου.

Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με βάση το άρθρο 36 του ν. 4765/2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Ειδικότητες

Οι θέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, διοικητικό και οικονομικό προσωπικό, ειδικότητες πληροφορικής, εργατών και προσωπικού καθαριότητας, καθώς και επιστημονικό προσωπικό, όπως κτηνιάτρους και προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.minagric.gr/app

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 (00:01) έως και το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 (23:59).