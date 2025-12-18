Υδροηλεκτρικό φράγμα: Μόνο με οικισμό κοντά στη Μεσοχώρα συμφωνεί ο Δήμος Πύλης

Την αντίθεσή της προς κάθε κατεύθυνση για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των κατοίκων της Μεσοχώρας σε περιοχή ανατολικά της Πύλης, “επιλογή που αλλοιώνει πλήρως τον ιστορικό, κοινωνικό και γεωγραφικό χαρακτήρα του οικισμού”, τονίζει με σχετική ανακοίνωση η δημοτική αρχή Πύλης.

Όπως αναφέρει: “Στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, η ΔΕΗ κάλεσε τη Δημοτική Αρχή, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους βουλευτές Τρικάλων σε ενημερωτική συνάντηση, κατά την οποία παρουσιάστηκε νέα γεωλογική μελέτη, συνταχθείσα από καθηγητές Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων και ο καθηγητής κ. Κομοδρόμος. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο ανωτέρω καθηγητής, ο οποίος με προγενέστερη επιστημονική του μελέτη είχε ρητά τεκμηριώσει τη δυνατότητα μετεγκατάστασης των κατοίκων της Μεσοχώρας πλησίον του υφιστάμενου οικισμού, στη νέα αυτή μελέτη υιοθετεί αντίθετα συμπεράσματα, συντασσόμενος με τους λοιπούς μελετητές.

Σύμφωνα με τα παρουσιασθέντα συμπεράσματα, υποστηρίχθηκε ότι δεν υφίσταται καμία κατάλληλη περιοχή γύρω ή πλησίον της Μεσοχώρας για πολεοδόμηση και προτάθηκε, ως μοναδική λύση, η μετεγκατάσταση των κατοίκων σε περιοχή ανατολικά της Πύλης, επιλογή που αλλοιώνει πλήρως τον ιστορικό, κοινωνικό και γεωγραφικό χαρακτήρα του οικισμού. Κατά τη συνάντηση αυτή, ο Δήμαρχος Πύλης και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής δήλωσαν ξεκάθαρα ότι, παρότι τάσσονται υπέρ της λειτουργίας του φράγματος, αντιτίθενται κατηγορηματικά στην πρόταση μετεγκατάστασης των κατοίκων της Μεσοχώρας μακριά από τον ιστορικό και φυσικό τους χώρο. Τονίστηκε ότι πρέπει, πάση θυσία, να αναζητηθεί και να εξευρεθεί λύση μετεγκατάστασης πλησίον του υφιστάμενου οικισμού, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η Μεσοχώρα ως οικισμός.

Κατέστη απολύτως σαφές ότι ο Δήμος Πύλης θα αντιταχθεί στα εν λόγω σχέδια της ΔΕΗ με κάθε θεσμικό, νομικό και διοικητικό μέσο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Δήμαρχος Πύλης, Κωνσταντίνος Μοράβας, λόγω της θεσμικής του ιδιότητας, έχει διαχρονικά συμμετάσχει σε όλες τις κρίσιμες συσκέψεις για το έργο της Μεσοχώρας. Υπενθυμίζεται ότι είχε παρευρεθεί και κατά την υπογραφή της ΑΕΠΟ 34701/4-8-2017, επί υπουργίας ΥΠΕΝ του κ. Σταθάκη, μαζί με την τότε Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε.

Οι κάτοικοι της Μεσοχώρας να γνωρίζουν ότι ο Δήμος Πύλης βρίσκεται ξεκάθαρα, αταλάντευτα και χωρίς καμία επιφύλαξη στο πλευρό τους. Ο Δήμος δεν πρόκειται να αποδεχθεί σχεδιασμούς που οδηγούν στην αποξένωση των κατοίκων από τον τόπο τους και στην ουσιαστική εξαφάνιση του οικισμού της Μεσοχώρας. Με κάθε θεσμικό, νομικό και διοικητικό μέσο, ο Δήμος Πύλης θα υπερασπιστεί την παραμονή της Μεσοχώρας στον φυσικό και ιστορικό της χώρο και το δικαίωμα της τοπικής κοινωνίας να αποφασίζει για το μέλλον της”.

