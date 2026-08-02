Τροχαίο ατύχημα με τραυματία 13χρονο στα Τρίκαλα – Το ποδήλατό του συγκρούστηκε με δίκυκλο

Ένας 13χρονος διακομίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Νοσοκομείο Τρικάλων, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Μουσείου Τσιτσάνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος επέβαινε σε ποδήλατο όταν, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αίτια του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Θ.Σ., trikalaenimerosi.gr