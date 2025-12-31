Τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων αστυνομικών στην Τρυγόνα

Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την τραγική ημέρα που δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων να τιμούν τη μνήμη τους στην Τρυγόνα Τρικάλων.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση (τρισάγιο) και κατάθεση στεφάνων στην Τρυγόνα Τρικάλων, στο μνημείο που έχει ανεγερθεί από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων προς τιμήν των αείμνηστων αστυνομικών Δημήτρη Κώτση και Κωνσταντίνου Βλαχοπάνου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η χθεσινή ημέρα σηματοδοτεί τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την τραγική 30ή Δεκεμβρίου 2005, όταν οι δύο αστυνομικοί έπεσαν εν ώρα υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια μεταγωγής επικίνδυνου κρατουμένου, γεγονός που σημάδεψε βαθιά το Σώμα και την τοπική κοινωνία.

Η τελετή τελέστηκε σε κλίμα σεβασμού και συγκίνησης.

Στο σημείο της θυσίας τους, παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες από τα Δ.Σ. των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων και Τρικάλων, ο συνάδελφος και Αντιπεριφερειάρχης εθελοντισμού και αλληλεγγύης Περ. Ηπείρου Κωνσταντίνος Κίτσιος, ο Προέδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ηπείρου Α/Υ Κολιοπάνος Θεόδωρος , ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Χωροφυλακής Κίτσιος Σπυρίδων, ο Αστυνομικός Διευθυντής της ΓΕΠΑΔ Ηπείρου Α/Δ κ. Κολέτσης Χρήστος, η Α/Υ της Δ.Α . Ιωαννίνων κα Νίκα Βασιλική, εκ μέρους της Δ.Α. Τρικάλων ο Α/Υ κ. Αγραφιώτης Αλέξανδρος, ο Προϊστάμενος του κλιμακίου πρώην ΔΕΣΕ Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κ. Παπαγεωργίου Αναστάσιος και συγγενείς των αδικοχαμένων συναδέλφων μας , αποδίδοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε δύο ανθρώπους που υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης.

Οι Ενώσεις, τιμούν τη μνήμη των πεσόντων και επαναφέρουν με έμφαση την ανάγκη διαρκούς μέριμνας και ουσιαστικής ενίσχυσης της ασφάλειας του Αστυνομικού προσωπικού, ώστε παρόμοιες τραγικές απώλειες να μην επαναληφθούν.

Η θυσία τους δεν ξεχνιέται. Αποτελεί διαρκή υπενθύμιση καθήκοντος, ευθύνης και προσφοράς.