Τρισάγιο για τα θύματα των Τεμπών και της Βιολάντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, καθώς πριν την έναρξή του, όπως είχε ανακοινωθεί τελέστηκε τρισάγιο από τους Μητροπολίτες Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμο, Τρίκκης- Γαρδικίου και Πύλης Χρυσόστομο και Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ αμέσως μετά, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή -ξεχωριστά- τόσο για τα θύματα της «Βιολάντα», όσο και για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στη συνέχεια και με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα βαθιάς αναγνώρισης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας προχώρησε στην τιμητική βράβευση του καπετάνιου Δημήτρη Διολέττα (φωτο) από τη Σκιάθο.

Η πρόταση κατατέθηκε από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, με αφορμή την ηρωική διάσωση ενός τρίχρονου παιδιού τον Ιανουάριο, ένα περιστατικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο κυβερνήτης του ιδιωτικού σκάφους «Ζαχαρένια», που εδώ και χρόνια βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή για επείγουσες διακομιδές ασθενών, τιμήθηκε με Εύφημο Μνεία και ειδική πλακέτα για την ανιδιοτελή προσφορά του.

Βιολάντα

Την ακτινογραφία των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο εργοστάσιο της Βιολάντα στο επίμαχο κτίριο, παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, στην συνεδρίαση της λογοδοσίας που προηγήθηκε της τακτικής συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας μέσω της διαδικασίας ενημέρωσε για όλους τους ελέγχους από κάθε περιφερειακή και κρατική υπηρεσία και όσα έγγραφα και πιστοποιήσεις υπεγράφησαν από τους μηχανικούς του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Να σημειωθεί πως στην οικοδομική άδεια και σε όλα τα υποβληθέντα σχέδια, δεν αποτυπώνεται ποτέ η ύπαρξη υπογείου χώρου, σε αντίθεση με όσα αποτυπώνονται ήδη στο πόρισμα της Πυροσβεστικής που αφορά στο δυστύχημα, οπότε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας αγνοούσαν την ύπαρξή του κατά την διάρκεια των ελέγχων. Ο περιφερειάρχης τόνισε πως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους με βάση τα σχέδια που καταθέτουν οι υπογράφοντες μηχανικοί των εταιρειών και υπογράμμισε πως κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να σκάψει στο υπέδαφος.

Ο κ. Κουρέτας εξήγησε ότι αναφορικά με το πρόγραμμα OpenBusiness κάθε εταιρεία βάζει σε μία πλατφόρμα τα χαρτιά που χρειάζεται για να πάρει την άδεια. «Το αρμόδιο γραφείο δεν ελέγχει επί τόπου, αλλά αν τα χαρτιά είναι σωστά». Αναφέρθηκε τέλος στις αποφάσεις ανάκλησης των αδειών των εργοστασίων της εταιρείας, συμπληρώνοντας πως έχει δοθεί εντολή για ελέγχους σε όλα τα εργοστάσια με υγραέριο.