Τριπλή συνεργασία στα Τρίκαλα ενάντια στις τηλεφωνικές απάτες

Το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 τη σχετική πρωτοβουλία συζήτησαν ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, ο διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός διευθυντής κ. Αθαν. Καππάς και ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Γιώργος Λιούρας.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων τόνισε πως η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί απόδειξη της κοινής προσπάθειας να μειωθεί αυτή η αυξανόμενη τάση να αποσπαστούν χρήματα από συμπολίτες, ειδικά από όσους είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Και επεσήμανε ότι, μετά τη σχετική πρωτοβουλία του κ. Καππά, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΤ, άμεσα υλοποιήθηκε η πρόταση. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ τόνισε πως η δημοτική επιχείρηση είναι σταθερά προσηλωμένη και ευαισθητοποιημένη σε θέματα κοινωνικής προστασίας και για τον λόγο αυτόν η καινοτόμα αυτή πρωτοβουλία υιοθετήθηκε άμεσα.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων επισημαίνει ότι με τη συγκεκριμένη δράση, – Η πληροφόρηση φτάνει έγκυρα και εγγυημένα σε όλους τους συμπολίτες μας, ξεπερνώντας τα εμπόδια του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

– Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς παραλήπτες των έντυπων λογαριασμών και παράλληλα τον κύριο στόχο των επιτήδειων.

– Παρέχονται σαφείς και απλές οδηγίες για την άμεση ειδοποίηση των Αστυνομικών Αρχών μέσω του τηλεφωνικού αριθμού «100» σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Διοίκηση και το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για την άμεση ανταπόκριση, τη στενή συνεργασία και την επίδειξη υψηλού αισθήματος κοινωνικής ευθύνης, χάρη στην οποία αξιοποιείται ένα καθολικό δίκτυο διανομής για την ασφάλεια των δημοτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αξιολογήθηκε ως εξαιρετικής επιχειρησιακής και κοινωνικής αξίας από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εγκρίθηκε και εντάχθηκε στις «Καλές Πρακτικές» του Σώματος, με την επίσημη προτροπή της ηγεσίας για την πανελλαδική υιοθέτησή της από το σύνολο των Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων επιβεβαιώνει στην πράξη ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τον πολίτη, χτίζοντας ισχυρές συμμαχίες κοινωνικής προστασίας που θωρακίζουν την ασφάλεια, την ηρεμία και την αξιοπρέπεια κάθε συμπολίτη.

Τι αναφέρει το κείμενο ενημέρωσης

ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και σας ενημερώνουν για διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας στην κατοικία σας, ζητώντας να έρθουν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα για τη δική σας προστασία.

Παρουσιάζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή δικηγόροι και ζητούν χρήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος συγγενικού σας προσώπου.

Παριστάνουν τον λογιστή και ζητούν χρήματα ή τα στοιχεία και τους κωδικούς e banking/τραπεζικών καρτών σας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Επιβεβαιώστε την ταυτότητα των ατόμων που σας τηλεφωνούν.

Μην δίνετε χρήματα ή κοσμήματα σε άγνωστα άτομα.

Μην αποκαλύπτετε τα στοιχεία και τους κωδικούς e-banking ή τραπεζικών καρτών.

Συγκρατήστε τα χαρακτηριστικά των δραστών και τα στοιχεία των οχημάτων τους, ενημερώνοντας πάντα την Αστυνομία.

Από το γραφείο Τύπου