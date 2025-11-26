Τρικαλινός γιατρός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Nεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του χθες βράδυ ένας 71χρονος στην περιοχή του Αγίου Κοσμά, κοντά στη ΣΜΥ.

Γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία, καθώς είχαν μέρες να τον δουν, με τους αστυνομικούς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ να μεταβαίνουν στο σημείο διαπιστώνοντας τον θάνατο του.

Πρόκειται για τον 71χρονο Δημήτριο Τσιαγκλή του Αποστόλου, συνταξιούχο μικροβιολόγο ο οποίος καταγόταν από το Βαλομάνδρι Πύλης.

Η σορός του ηλικιωμένου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

trikalaenimerosi.gr