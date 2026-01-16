Τρικαλινοί μαθητές βρήκαν κινητό και το παρέδωσαν

Aξίζουν συγχαρητήρια σε τρεις τρικαλινούς μαθητές που βρήκαν και παρέδωσαν στην Aστυνομία ένα πανάκριβο iphone.

H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε συγχαρητήριο μήνυμά της αναφέρει:

“Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης και το προσωπικό της Διεύθυνσης συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές της Α’ Τάξης του 2ου Λυκείου Πολύζο Κωνσταντίνο και Παπαποστόλου Κωνσταντίνο και τον μαθητή της Γ’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Αναγνώστου Γεώργιο οι οποίοι βρήκαν και παρέδωσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων κινητό τηλέφωνο iphone, δίνοντας παράδειγμα ήθους και εντιμότητας για τους/τις συμμαθητές/τριές τους αλλά και για όλους μας.”