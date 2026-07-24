Τρικαλινή υποδοχή στον Πρωθυπουργό κατά την ιστορική τελετή των εγκανίων του βόρειου τμήματος του Ε65

Το «παρών» στην τελετή εγκαινίων του νέου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Αγιόφυλλο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έδωσε ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς, εκπροσωπώντας τον Δήμο Τρικκαίων.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Σακκάς είχε σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στα εγκαίνια παρευρέθηκε πλήθος πολιτικών και εκπροσώπων φορέων απο τα Τρίκαλα όπως ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο πρώην υπουργός και βουλευτής Τρικάλων Κώστας Σκρέκας, καθώς και υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

Τον δήμαρχο Τρικκαίων συνόδευσαν στα εγκαίνια ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας και οι αντιδήμαρχοι Χρήστος Ζαραμπούκας και Θωμάς Μερτσιώτης, ενώ στο περιθώριο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επαφές με υπουργούς, στελέχη της κυβέρνησης και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, με επίκεντρο τις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργεί η λειτουργία του νέου αυτοκινητόδρομου για τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα.

trikalaenimerosi.gr