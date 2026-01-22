Τριάντα μήνες μετά τον Daniel τα έργα για τη Θεσσαλία δεν έχουν προχωρήσει

Περίπου 30 μήνες έχουν περάσει από την σφοδρή κακοκαιρία Daniel που έπληξε την Θεσσαλία και τα αντιπλημμυρικά έργα για τα οποία δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να γίνουν στην περιοχή, δεν έχουν προχωρήσει.

O Tάσος Τέλλογλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ανέφερε ότι «η πλημμυρική λεκάνη της Θεσσαλίας, λειτουργεί σαν ένας κύκλος. Όλα αρχίζουν στον Ενιππέα, πάνω από τα Φάρσαλα. Όταν πλημμυρίζει μέσα σε 5 ώρες, το νερό έχει φτάσει στα Φάρσαλα και σε 8 ώρες θα έχουν φτάσει στην Καρδίτσα. Ακολουθεί ο Πηνειός και τα νερά απειλούν τη Λάρισα».

«Στο φράγμα πάνω από τα Φάρσαλα, βρισκόμαστε σε φάση προδιαγραφών και έχουν γίνει και κάποια αναχώματα .Στον Πηνειό έχουν γίνει καθαρισμοί και διευθετήσεις από την περιφέρεια αλλά της τάξης των μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης και όχι για αλλαγές. Στην Κάρλα που πλημμύρισε το σύμπαν δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε μελέτη .Τα έργα ορεινής υδρονομέας ψηλότερα από όλα αυτά έχουν προχωρήσει και θα τελειώσουν το 2027 .Μέχρι τότε έχει ο Θεός», ανέφερε στη συνέχεια.

Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Τάσος Τέλλογλου ανέφερε ότι «οι αρμόδιοι σε δύο υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών λένε ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα από την αρχή, τουλάχιστον 700 εκατομμύρια για να γίνει η αρχή .Παρ όλα αυτά υπήρχαν οι υποσχέσεις».

