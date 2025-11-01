Τρεις συλλήψεις για το zip line 600 μέτρων στα Μετέωρα

Τρεις νεαροί εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής να πραγματοποιούν highline στους βράχους των Μετεώρων, πάνω από το Καστράκι.

H Aστυνομία προχώρησε στη σύλληψης τους καθώς στην περιοχή των Μετεώρων ισχύουν ειδικοί περιορισμοί για τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“Συνελήφθησαν, χθες (31-10-2025) το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, -3- αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες είχαν τοποθετήσει ειδικό σύρμα (zip line), μήκους -600- μέτρων, σε βράχους εντός του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων.”