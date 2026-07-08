Τρεις δικηγόροι στο νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων – Ποιοι εξελέγησαν για τη Δημοτική Επιτροπή

Με ομοφωνία εξελέγη το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, στην ειδική συνεδρίαση του Σώματος το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026.

Πρόεδρος είναι για τα επόμενα δυόμισι χρόνια – για τρίτη φορά στον Δήμο Τρικκαίων και δη συνεχόμενη – ο Γιώργος Παναγιώτου, αντιπρόεδρος ο Στέφανος Βαβύλης και γραμματέας η Εφη Στάμου. Δικηγόροι και οι τρεις, εξελέγησαν μετά από αντίστοιχες προτάσεις που υπέβαλαν οι επικεφαλής των συνδυασμών, ο Δήμαρχος Νίκος Σακκάς (Επανεκκίνηση Τώρα) , ο Γιώργος Ηλιάδης (Τρίκαλα, τόπος να ζούμε) και ο Γιώργος Καΐκης (Λαϊκή Συσπείρωση).

Ο εκ νέου πρόεδρος ευχαρίστησε αρχικώς τον κ. Σακκά για την πρότασή του, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος με σεβασμό και «βήμα» σε όλες τις απόψεις, για αποφάσεις προς το συμφέρον των δημοτών. Υπενθύμισε, δε, ότι για 5η φορά εκλέγεται πρόεδρος (από μία στους Δήμους Πινδαίων και Πύλης και 3 στον Δήμο Τρικκαίων). Ευχαριστίες απηύθυνε προς τον κ. Ηλιάδη και ο νέος αντιπρόεδρος Στέφανος Βαβύλης (στην προηγούμενη περίοδο ήταν η κ. Παρασκευή Βότσιου) επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο του Σώματος. Η παραμένουσα γραμματέας κ. Στάμου υπενθύμισε τον παρεμβατικό ρόλο της παράταξης, ευχόμενη «καλή θητεία» στο Σώμα.

Τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, ευχόμενης «καλή θητεία». Ο κ. Ηλιάδης τόνισε πως η ψήφος του συνδυασμού στον κ. Παναγιώτου ήταν ψήφος «που την αξίζετε με τη στάση σας» το προηγούμενο διάστημα, ευχόμενος να συνεχίσει με την ίδια αμεροληψία. Ο δε κ. Καΐκης επίσης επεσήμανε ότι «το μικρόφωνο όντως δεν ήταν κλειστό», καθώς ο Πρόεδρος χειρίστηκε με υπομονή και ευελιξία τις συνεδριάσεις, ευχόμενος καλή θητεία στα μέλη του προεδρείου.

Δημοτική Επιτροπή

Αν η ψηφοφορία για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται φανερή, για τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προβλέπεται κάλπη. Στήθηκαν δύο, με τη μία να προορίζεται για τα μέλη της συμπολίτευσης και τη δεύτερη για τα μέλη της αντιπολίτευσης συνολικά. Μετά την κατάθεση υποψηφιοτήτων και την καταμέτρηση των ψήφων, εκλέγονται οι:

Συμπολίτευση: Κώστας Αργυρίου, Μαρίνα Καραμέτου, Εφη Λεβέντη, Παναγιώτης Ντιντής, Τάκης Παζαΐτης.

Αναπληρωματικοί: Μιχάλης Λάππας, Θωμάς Μερτσιώτης, Βασίλης Τσιούτσιας, Ακης Αναστασίου, Γιώργος Καταβούτας.

Αντιπολίτευση: Στέφανος Βαβύλης, Λόρεν Κασσοπούλου (Τρίκαλα, Τόπος να ζεις), Γιώργος Καΐκης (Λαϊκή Συσπείρωση).

Αναπληρωματικοί: Ηλίας Καραγιώργος, Γιώργος Λουλές (Τρίκαλα, Τόπος να ζεις), Λάμπρος Ντουρλιός (Λαϊκή Συσπείρωση).

Πρόεδρος της Επιτροπής, στη θέση του Δημάρχου, ορίζεται από τον κ. Σακκά η Σοφία Αλεστά, συνεχίζοντας τη θητεία της.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία για το πολύ σημαντικό αυτό όργανο του Δήμου, τη Δημοτική Επιτροπή.

Ευχές και υπογράμμιση του ρόλου της Επιτροπής, με έμφαση στο να λειτουργεί με εύρυθμο και διαφανή τρόπο, απηύθυνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Παναγιώτου.

Η κ. Αλεστά ευχαρίστησε τα απελθόντα μέλη για τη συνεργασία, υπενθύμισε την προεδρία της και στην Οικονομική Επιτροπή (πριν την ενοποίησή της με την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και τη δημιουργία της Δημοτικής Επιτροπής) και αναφέρθηκε στις πολύ σοβαρές αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή. Επεσήμανε ότι με διαφάνεια, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να διατηρηθεί το υψηλό προηγούμενο επίπεδο της Επιτροπής με την απερχόμενη σύνθεσή της, προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις για την πρόοδο του τόπου. Ευχαρίστησε, δε, και τις υπαλλήλους που στελεχώνουν την Επιτροπή.

Συγχαρητήρια στα νέα μέλη της επιτροπής απηύθυναν οι κ. Ηλιάδης και Καΐκης, με τον πρώτο να συγχαίρει και τους νέους αντιδημάρχους και τον δεύτερο να απευθύνει ομοίως συγχαρητήρια, αλλά και να ευχαριστεί τις εργαζόμενες στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στην υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής.

Από το γραφείο Τύπου