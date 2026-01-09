Τραγωδία Τεμπών: Αίτημα για μεταφορά της μεγάλης δίκης στη Θεσσαλονίκη

Μια νέα, καθοριστική τροπή παίρνει η προετοιμασία για τη μεγάλη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς υποβλήθηκε σήμερα (9/1) επίσημο αίτημα για μεταφορά της δικαστικής διαδικασίας στη Θεσσαλονίκη ή, επικουρικώς, στην Αθήνα.

Το αίτημα αυτό, που εκφράζει την επιθυμία μεγάλου μέρους των οικογενειών των 57 θυμάτων, έρχεται να ανατρέψει τον μέχρι τώρα σχεδιασμό των αρχών, ο οποίος προέβλεπε τη διεξαγωγή της δίκης στη Λάρισα, με ημερομηνία έναρξης την 23η Μαρτίου 2026

Μεταφορά μεγάλης δίκης Τεμπών: Τα επιχειρήματα

Η πλευρά των θυμάτων και των συγγενών προτάσσει την επιτακτική ανάγκη για έναν χώρο που θα μπορεί να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο και την ιστορική σημασία της δίκης. Οι ανησυχίες για τις υποδομές στη Λάρισα είναι πλέον έντονες και δημόσιες. Δικηγόρος που υπέβαλε το αίτημα εξήγησε με σαφήνεια τους λόγους της διεκδίκησης, τονίζοντας ότι η εμπειρία από την εν εξελίξει δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό (συνεχίζεται τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου) ανέδειξε ένα τεράστιο πρόβλημα προσβασιμότητας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η έναρξη της μικρής δίκης και η ταλαιπωρία, είτε με κλείσιμο δρόμων είτε με καιρικές συνθήκες, και με την παντελή έλλειψη αεροπορικής σύνδεσης, όταν οι συγγενείς είναι από μακριά, και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, ανέδειξε ένα τεράστιο πρόβλημα: αυτό της έγκαιρης προσέλευσης. Ζητούμε λοιπόν η δίκη να γίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι οι περισσότερες οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνει στην Αθήνα».

Η ογκώδης δικογραφία για τη μεγάλη δίκη των Τεμπών που ξεπερνά τις 60.000 σελίδες, ενώ στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Οι 33 εξ αυτών αντιμετωπίζουν το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ενώ τρία πρόσωπα παραπέμπονται για πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων δύο Ιταλοί τεχνικοί της Hellenic Train και ένα μέλος της επιτροπής που ενέκρινε τη μετάταξη του σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας, παρά το ηλικιακό όριο που προέβλεπε ο νόμος.

(*) φωτογραφία eurokinissi

dikastiko.gr