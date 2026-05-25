Τραγωδία στη συνοικία του Πύργου: 63χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος

Ένα τραγικό περιστατικό συγκλονίζει την συνοικία του Πύργου, καθώς ένας 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος, με οικεία του πρόσωπα να ειδοποιούν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά την άφιξή τους διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη αργά για τον 63χρονο.

Ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για τις περαιτέρω ενέργειες. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr