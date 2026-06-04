Τραγωδία στα Τρίκαλα: Ένας νεκρός από πυροβολισμό του αδερφού του στην οδό Δαβάκη

Σοκ έχει προκαλέσει στην πόλη το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Δαβάκη, όπου ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση όταν ακούστηκε πυροβολισμός μέσα σε κατοικία της περιοχής. Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άτυχος άνδρας είχε ήδη τραυματιστεί θανάσιμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αδελφός του θύματος φέρεται να υποστηρίζει ενώπιον των αρχών ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο έτερος αδερφός.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρικάλων έχουν αναλάβει την προανάκριση και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχουν άλλα στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν συχνές διενέξεις και οι τσακωμοί ήταν συχνοί. Ο νεκρός, ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση οικοδομικών υλικών στα Τρίκαλα και ήταν ιδιαίτερα γνωστός, διέμενε σε κεντρικό σημείο της πόλης, κι ο αδελφός του φέρεται να τον περίμενε στην πυλωτή του σπιτιού του.

Αφού λογομάχησαν, ο καθ’ ομολογίαν δράστης, τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται. Υποστήριξε ότι η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, κι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον αδελφό του.

Το θύμα ήταν 82 ετών κι ο δράστης 86.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρισκόταν το όπλο.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr