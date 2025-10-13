Τραγωδία στα Τέμπη: Αγωγή – μαμούθ σε γερμανικές εταιρείες

Τη διεύρυνση της έρευνας πέρα από τα όρια της χώρας μας σηματοδοτεί η αγωγή συγγενών του Αγγελου Τηλκερίδη, θύματος του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, κατά των εταιρειών Bayer, Siemens, Hellenic Train και ΟΣΕ.

Βάζοντας στο «κάδρο» των ευθυνών και τις δύο πρώτες πολυεθνικές εταιρείες για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, έρχονται στο προσκήνιο ο ρόλος και η ευθύνη των διεθνών βιομηχανικών κολοσσών για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας από την οικογένεια του 23χρονου, στηρίζεται στα ευρήματα της ανακριτικής έρευνας του εφέτη ειδικού ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτής, η οποία επικυρώθηκε με τη διάταξη της προέδρου Εφετών πριν από λίγες ημέρες, η έκρηξη και η πυρόσφαιρα που ακολούθησαν της σύγκρουσης δεν προκλήθηκαν από παράνομο φορτίο, αλλά από έλαια σιλικόνης – υλικό που χρησιμοποιεί η Siemens στους μετασχηματιστές των τρένων και παράγεται από την Bayer.

Η οικογένεια απαιτεί αποζημίωση 80 εκατομμυρίων ευρώ για ψυχική οδύνη, αιτούμενη τη διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος των ελαίων σιλικόνης «και το κατά πόσο αυτά είναι υπεύθυνα για την ανάφλεξη, την πυρόσφαιρα και την πυρκαγιά που επακολούθησε μετά τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν 27 επιβάτες, οι οποίοι είχαν επιζήσει της σύγκρουσης».

Επίσης, ζητά να διαταχθεί η «διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης ως προς τη γνησιότητα των τριών βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη σήραγγα του Πλαταμώνα και τη σήραγγα των Τεμπών, τα οποία επικαλείται ο εφέτης ανακριτής και σύμφωνα με τα οποία δεν προκύπτει μεταφερόμενο φορτίο από την αμαξοστοιχία, ενώ την ευθύνη για την ανάφλεξη, την πυρόσφαιρα και την πυρκαγιά αποδίδει στα έλαια σιλικόνης». Τέλος, αιτείται και την προσκόμιση κρίσιμων εγγράφων από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, και συγκεκριμένα:

– Τιμολόγια σχετικά με την αγορά ελαίων σιλικόνης.

– Εγγραφα που να αποδεικνύουν ποιος ήταν ο χρήστης και ποιος ο προμηθευτής των ελαίων στη χώρα μας.

– Πιστοποιητικά ασφαλείας της πρώτης των εναγομένων εταιρείας (Bayer) για τα υπό κρίση έλαια σιλικόνης, καθώς και τα τεστ δειγματοληπτικού ελέγχου στα οποία υποβλήθηκαν τα εν λόγω προϊόντα προ της κυκλοφορίας τους και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.

– Φορτωτικές, με βάση τις οποίες η δεύτερη των εναγομένων (Siemens) μετέφερε από την πρώτη τα έλαια σιλικόνης ή τυχόν ενδιάμεσα έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά των ελαίων από την κατασκευάστρια εταιρεία – πρώτη των εναγομένων (Bayer), από τα οποία να προκύπτει ο τρόπος μεταφοράς αυτών.

– Δελτία συντήρησης των ελαίων σιλικόνης στα τρένα από την τέταρτη των εναγομένων (ΟΣΕ).

«Αποκλειστική υπαιτιότητα»

Η δικηγόρος της οικογένειας, Στέλλα Ντολιοπούλου-Βαλάνη, μιλώντας στη Realnews εξηγεί τους λόγους που οι γονείς και τα αδέλφια του Aγγελου αποφάσισαν να στραφούν τώρα όχι μόνο κατά της Hellenic Train και του ΟΣΕ, όπως έχουν πράξει κaι άλλοι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, αλλά και κατά των δύο πολυεθνικών.

«Με ρώτησαν πολλοί γιατί γίνεται τώρα αυτή η κίνηση με την αγωγή. Το timing είναι πολύ σημαντικό πάντα όταν θες να πετύχεις κάτι, ειδικά κάτι τόσο σημαντικό, όπως τη δικαίωση αυτών των παιδιών και συγκεκριμένα του Aγγελου Τηλκερίδη, που είναι και το ελάχιστο χρέος μας στην κοινωνία απέναντι σε μια πρωτοφανή στα χρονικά τραγωδία. Πριν από λίγο καιρό έκλεισε η ανακριτική διαδικασία και εκδόθηκε το πόρισμα του εφέτη ανακριτή, ο οποίος κατέληξε πως αποκλειστικά υπεύθυνα για την έκρηξη, την πυρόσφαιρα και την πυρκαγιά, που οδήγησαν στην απανθράκωση 27 ανθρώπινων ψυχών, είναι τα έλαια σιλικόνης.

Μέσα στην αγωγή μας υπάρχουν αιτήματα πραγματογνωμοσύνης και επίδειξης εγγράφων, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια με βάση πάντα τα μέχρι τώρα πορίσματα της Δικαιοσύνης για την αποκλειστική υπαιτιότητα των ελαίων σιλικόνης. Να τονιστεί πως, όπως αναγράφεται και στην αγωγή μας, επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας για οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Θέλω με την παρούσα δήλωση να καταστεί ξεκάθαρο πως οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παρουσιαστεί να είναι υπεύθυνο για τον θάνατο και την απανθράκωση του Αγγελου Τηλκερίδη θα εναχθεί αρμοδίως για να λογοδοτήσει και να του αποδοθεί το ανάλογο ποσοστό ευθύνης και υποχρέωσης για αποζημίωση», καταλήγει η Στ. Ντολοπούλου-Βαλάνη.

Σειρά νέων αγωγών

Η υπόθεση, αν προχωρήσει και εφόσον αποδειχθεί ευθύνη των δύο γερμανικών εταιρειών, αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σειρά νέων αγωγών από συγγενείς θυμάτων και τραυματιών, καθώς στην προσφυγή γίνεται επίκληση της ευρωπαϊκής οδηγίας περί ευθύνης παραγωγού (85/374/ΕΟΚ) και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που επιτρέπει την απονομή αποζημιώσεων όταν αποδεικνύεται ότι ένα βιομηχανικό προϊόν προκάλεσε ή συνέβαλε σε ανθρώπινο θάνατο. Εν ολίγοις, η έκβασή της θα καθορίσει αν το δυστύχημα των Τεμπών θα μείνει μια ελληνική τραγωδία ή θα εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό νομικό προηγούμενο.

