Τραγικός θάνατος 55χρονου από καρδιακή προσβολή στη λαϊκή αγορά της Δευτέρας

Σοκ προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στη σημερινή εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της πόλης, όταν ένας 55χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά σε πολίτες και επαγγελματίες.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Κρήνη, φέρεται να ένιωσε έντονη αδιαθεσία και να έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε με τη συνοδεία της αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 55χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την τοπική κοινωνία.

