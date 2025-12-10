Τρίκαλα: Mείον 30% στις κρατήσεις – Έκκληση ξενοδόχων να ανοίξει τουλάχιστον ο Ε65

«Τα προβλήματα είναι τεράστια. Περιμέναμε πώς και πώς να δουλέψουμε αυτό το μήνα. Ένα Σαββατοκύριακο ήδη έχει φύγει στο 30% μείον. Τα τηλέφωνα αρχίζουν και δεν χτυπάνε. Τα μόνα που χτυπάνε είναι να ζητάνε τις προκαταβολές πίσω» δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στα Τρίκαλα Κωνσταντίνος Παπαπούλιoς στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο την Μαρία Γεωργίου

«Για τα Σαββατοκύριακα που είχαμε μια καλή δουλειά τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν. Ξεκινάμε από την αρχή και προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καταλαβαίνετε. Ποιος μπορεί να ξεκινήσει όταν ακούει αυτά στα κανάλια, θα κλείσουν τον έναν παράδρομο, θα κλείσουν τον άλλον; Δεν το ρισκάρει κάποιος να έρθει με την οικογένειά του. Γιατί εμείς εδώ στα Τρίκαλα, ήταν και ο Μύλος των Ξωτικών που τον περιμέναμε πώς και πώς για να πάρουμε μια ανάσα που λένε. Γιατί ο χειμώνας είναι βαρύς σε εμάς, δεν έχουμε μεγάλη δυνατότητα για εργασία, να βρούμε άλλους πελάτες από κάποιες άλλες χώρες όπως είναι το καλοκαίρι κτλ.

Θερμή παράκληση να ανοίξει τουλάχιστον η κεντρική αρτηρία, τουλάχιστον ο Ε65. Θερμή παράκληση όσοι μας ακούνε να καθίσουν να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Ήδη είναι αργά. Να μην είναι πολύ αργά» τόνισε.

Ερωτηθείς εάν έχουν έρθει σε επικοινωνία με εκπροσώπους των αγροτών οι ξενοδόχοι των Τρικάλων, ο κ. Παπαπούλιος είπε πως δεν έχει οποιαδήποτε επαφή, ωστόσο επισήμανε «εμείς τους στηρίζουμε. Μαζί τους είμαστε. Δεν είμαστε απέναντι. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει και αυτοί να βρούνε κάποια λύση. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο υπεύθυνος. Εγώ δεν θέλω να μπω στην πολιτική αντιπαράθεση που έχουνε αυτοί και τα προβλήματα τους δεν τα ξέρω. Δηλαδή δεν είμαι γνώστης, αλλά δεν είναι σωστό να κλείνουμε τους δρόμους.

Για μας είναι ό, τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, όχι μόνο για μας, για όλο το νομό.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήμασταν 30% κάτω με συνομιλίες που είχα με όλους τους συναδέλφους.

Όλοι παίρναμε μια προκαταβολή για να κρατήσουμε το δωμάτιο. Τώρα ζητάνε πίσω γιατί λένε δεν μπορούμε να περάσουμε. Εσείς τι κάνετε; Μου υπόσχεστε ότι θα περάσω; Τι μπορούμε να πούμε εμείς από το τηλέφωνο;

Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε. Και οι άνθρωποι έχουν δίκιο, είναι ανωτέρα ανάγκη να το πω, οπότε οφείλεις να τα στείλεις τα χρήματα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.

Να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να ανοίξει ο δρόμος.» ανέφερε.

«Εμείς σίγουρα δεν θέλουμε να πάμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και η κυβέρνηση από την πλευρά τους να καθίσουν να βρουν μια λύση. Πρέπει και αυτοί να καταλάβουν, να βοηθήσουν να ανοίξει ο δρόμος με τον τρόπο τον δικό τους. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μη φτάσουμε στο σημείο να πάει ο ένας απέναντι στον άλλο. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί» είπε καταλήγοντας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων.

