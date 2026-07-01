Τρίκαλα: Χειροπέδες σε 27χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – Εντοπίστηκε πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης στην κατοχή του

Mε ποσότητα κοκαΐνης, άνω του 1 κιλού, την οποία θα διακινούσε στην περιοχή, συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 27χρονος αλλοδαπός, στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα:

“Συνελήφθη, σήμερα (1-07-2026) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή ποσότητας κοκαΐνης από τον προαναφερόμενο, με σκοπό τη διακίνηση, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε σε προσωρινό χώρο διαμονής του, καθώς και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

μία συσκευασία με κοκαΐνη, σε μορφή βράχου, βάρους -1.160- γραμμαρίων,

μία νάιλον συσκευασία, σε μορφή σκόνης, βάρους -1,1- γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των -270- ευρώ &

-2- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.”