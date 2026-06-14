Τρίκαλα: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και πιθανότητα καταιγίδων – Η πρόγνωση του καιρού

Καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός σήμερα στα Τρίκαλα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών βροχών ή και καταιγίδων κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ανατολικοί, με ένταση έως 2 μποφόρ. Η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, όμως όσο θα εξελίσσεται η ημέρα αναμένεται σταδιακή αύξηση των νεφώσεων.

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένη πιθανότητα βροχόπτωσης, η οποία ενδέχεται τοπικά να συνοδευτεί από σύντομες καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού.

Παρά την πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας, η ημέρα θα διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά του καλοκαιριού, με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετές ώρες ηλιοφάνειας.

Η Κυριακή στα Τρίκαλα αναμένεται να συνδυάσει τη ζέστη του Ιουνίου με τοπικά φαινόμενα αστάθειας, ένα καιρικό μοτίβο που συχνά παρατηρείται στη δυτική Θεσσαλία κατά τη μεταβατική περίοδο προς το καλοκαίρι.