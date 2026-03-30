Τρίκαλα: Το εορταστικό ωράριο ενόψει Πάσχα – Ποια Κυριακή είναι ανοικτά τα καταστήματα

Από το ερχόμενο Σάββατο του Λαζάρου 4 Απριλίου, τίθεται σε εφαρμογή το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων την Κυριακή των Βαΐων τα καταστήματα θα είναι ανοικτά με συνεχές ωράριο.

Αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ04/04/20268:30 – 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ05/04/2026Τα εμπορικά καταστήματα βάσει του νόμου 4177/2013 έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την Κυριακή των Βαΐων. Ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας: 11:00 – 16:00
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ06/04/20268:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Μ.ΤΡΙΤΗ07/04/20268:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ08/04/20268:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Μ.ΠΕΜΠΤΗ09/04/20268:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ10/04/202613:00 – 19:00 Σύμφωνα με το νόμο 435/1976 για το άνοιγμα των καταστημάτων τη Μεγάλη Παρασκευή
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ11/04/20268:30 – 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ12/04/2026ΑΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ13/04/2026ΑΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ14/04/2026ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΡΑΡΙΟΥ 8:30 – 14:00

