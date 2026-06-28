Τρίκαλα: Τους 34 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει το θερμόμετρο – Η πρόγνωση του καιρού

Αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός και στα Τρίκαλα την Κυριακή, με τον ήλιο να κυριαρχεί από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το βράδυ. Η ημέρα θα ξεκινήσει με θερμοκρασίες κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας δροσερό ξεκίνημα πριν η ζέστη γίνει πιο αισθητή.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά τις καιρικές συνθήκες. Η πιθανότητα βροχής είναι περιορισμένη, αν και δεν αποκλείονται πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά, χωρίς όμως να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα στην πόλη.

Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά, δημιουργώντας πιο άνετες συνθήκες για βόλτες και υπαίθριες δραστηριότητες. Συνολικά, η Κυριακή στα Τρίκαλα αναμένεται ζεστή, σταθερή και ιδιαίτερα ευνοϊκή για κάθε είδους μετακίνηση ή εκδρομή.