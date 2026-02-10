Τρίκαλα: Σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος για δυνατή μουσική

Στη σύλληψη ενός ιδιοκτήτη καταστήματος προχώρησε το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων μετά από καταγγελίες για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ειδικότερα συνελήφθη, χθες το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως ιδιοκτήτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, έχοντας τοποθετήσει και ηχεία στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, αναπαράγοντας μουσική και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων, στερούμενος άδειας παράτασης μουσικής-μουσικών οργάνων.