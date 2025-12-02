Τρίκαλα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. διακινητής κοκαΐνης – Έφοδος στο σπίτι του

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες από την Αστυνομία Τρικάλων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης στην πόλη των Τρικάλων από τον έναν εκ των δραστών.

Χθες το απόγευμα, ο δράστης εντοπίστηκε να προμηθεύει έναν άλλον άνδρα με 2,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης έναντι χρηματικού ποσού, η οποία κατασχέθηκε από τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην οικία του πρώτου συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

62,8 γρ. κοκαΐνης σε σκόνη

120,2 γρ. ακατέργαστης κάνναβης

Μία ζυγαριά ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των 9.320 €

Ένα κινητό τηλέφωνο

Επιπλέον, σε όχημα ιδιοκτησίας του δράστη κατασχέθηκαν 3,5 γρ. ακατέργαστης κάνναβης καθώς και το ίδιο το αυτοκίνητο, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.