Τρίκαλα: Πως θα λειτουργήσει η αγορά έως την Πρωτοχρονιά

Κορυφώνεται σήμερα, Τρίτη και αύριο, Τετάρτη, η κίνηση σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ των Τρικάλων για τις τελευταίες αγορές για το ρεβεγιόν και τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.

Τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ θα είναι σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ.

Ειδικότερα τα εμπορικά θα είναι ανοικτά από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

Αύριο παραμονή Πρωτοχρονιάς θα λειτουργήσουν με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα για την απογραφή των επιχειρήσεων.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr