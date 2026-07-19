Τρίκαλα: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες καύσωνα

Σε κλοιό έντονης ζέστης βρίσκονται σήμερα και τα Τρίκαλα, καθώς ο υδράργυρος φτάνει έως και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου, με τον πρώτο ισχυρό καύσωνα του φετινού καλοκαιριού να επηρεάζει ολόκληρη τη δυτική Θεσσαλία.

Ο καιρός παραμένει αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ισχυρή ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους. Από το μεσημέρι και μετά η θερμική καταπόνηση γίνεται ιδιαίτερα έντονη, καθώς η απουσία νεφώσεων και οι χαμηλές εντάσεις των ανέμων διατηρούν τη ζέστη σε υψηλά επίπεδα.

Οι ειδικοί συνιστούν αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις θερμές ώρες της ημέρας, συχνή ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Οι προγνώσεις δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με τον καύσωνα να παραμένει ισχυρός σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.