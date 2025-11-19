Τρίκαλα: Περιορισμένες οι παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης- Συγκρίσεις τιμών

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου, με τα νοικοκυριά να δείχνουν προσοχή στις παραγγελίες τους (με μικρότερες ποσότητες), καθώς οι τιμές παραμένουν υψηλές.

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο νομό Τρικάλων κυμαίνεται στο 1,16 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές ξεκινούν χαμηλότερα στην αρχή της περιόδου και ανεβαίνουν όσο μπαίνει ο χειμώνας, λόγω και της δράσης μεσαζόντων και κερδοσκόπων.

Οι καταναλωτές, πριν προχωρήσουν σε παραγγελίες, κάνουν έρευνα αγοράς, συγκρίνουν τιμές τηλεφωνικά και επιλέγουν το πρατήριο που προσφέρει την καλύτερη τιμή.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι ο κόσμος προσπαθεί να περιορίσει το κόστος θέρμανσης σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης.

Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί μέσα στην περίοδο των γιορτών όπου θα υπάρχει περισσότερη ρευστότητα λόγω των δώρων αλλά και του επιδόματος θέρμανσης το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr