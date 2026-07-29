Τρίκαλα: Οι βροχές μείωσαν την παραγωγή πεπονιού και «ψαλίδισαν» το εισόδημα των καλλιεργητών

Με ανάμεικτα συναισθήματα ολοκληρώνεται η φετινή περίοδος για την καλλιέργεια του πεπονιού, καθώς οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν συνδυασμό δυσμενών παραγόντων, που επηρέασαν τόσο την παραγωγή όσο και το τελικό εισόδημά τους.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, τα προβλήματα φυτοϋγείας, οι χαμηλές τιμές διάθεσης και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής διαμόρφωσαν ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για τις πρώιμες καλλιέργειες, την ώρα που οι παραγωγοί των ξερικών και παραδοσιακών ποικιλιών προσδοκούν καλύτερη εξέλιξη της αγοράς.

Οι βροχές μείωσαν την παραγωγή και «ψαλίδισαν» το εισόδημα

Στην περιοχή των Τρικάλων ολοκληρώθηκε η συγκομιδή των πρώιμων πεπονιών που καλλιεργήθηκαν υπό κάλυψη, ενώ σταδιακά εισέρχονται στην παραγωγή οι υπαίθριες καλλιέργειες που φυτεύτηκαν τον Απρίλιο χωρίς προστατευτικά μέσα.

Σύμφωνα με τον παραγωγό Λάμπρο Φέκα, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν μέχρι τη συγκομιδή αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επιβαρυντικές.

«Οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα σαπίσματα στους καρπούς, οδηγώντας σε απώλειες που κυμάνθηκαν από 20% έως 25% της συνολικής παραγωγής». Το οικονομικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από τις χαμηλές τιμές παραγωγού. Τα πεπόνια τύπου Γκάλια, που κυριαρχούν στην περιοχή, διατέθηκαν κατά μέσο όρο από 25 έως 30 λεπτά το κιλό, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο οι τιμές ξεπερνούσαν τα 40 λεπτά.

Η σημαντική αυτή διαφορά, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος για καύσιμα, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και εργατικά, περιόρισε αισθητά την κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων.

Υπαίθριες καλλιέργειες με μικρότερο κόστος

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «οι καλλιέργειες χωρίς κάλυψη παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και διαχείρισης, το οποίο εκτιμάται ότι είναι μειωμένο περίπου κατά 50% σε σχέση με τις πρώιμες καλλιέργειες υπό κάλυψη». Οι μέσες αποδόσεις διαμορφώνονται γύρω στους δύο τόνους ανά στρέμμα, ενώ οι τελευταίες φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Ιουνίου και αναμένεται να συγκομιστούν στις αρχές του φθινοπώρου.

Παρά τις καλύτερες προοπτικές των όψιμων φυτεύσεων, ο κ. Φέκας εκφράζει τον προβληματισμό του για το μέλλον της καλλιέργειας, επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο λιγότεροι παραγωγοί επιλέγουν να καλλιεργήσουν πεπόνι, καθώς η σχέση κόστους και απόδοσης δεν θεωρείται πλέον ελκυστική.

ypaithros.gr (Γιάννης Σάρρος)