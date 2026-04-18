Τρίκαλα: Με χειροπέδες 25χρονος… “λογιστής” – Εξαπάτησε ηλικιωμένη και της απέσπασε χρυσαφικά

Παριστάνοντας τον λογιστή 25χρονος εξαπάτησε ηλικιωμένη, σε περιοχή της Πύλης, αποσπώντας της χρυσαφικά.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, στα όρια του αυτόφωρου, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, 25χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Πύλης Τρικάλων, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και, προφασιζόμενος τον λογιστή, την έπεισε να τοποθετήσει μέσα σε δίσκο χρυσαφικά και να τα βγάλει έξω από την οικία της, δήθεν για φωτογράφιση προκειμένου να ασφαλιστούν.

Μετά από λίγη ώρα μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης ο 25χρονος, επιβιβαζόμενος σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, και παρέλαβε τα χρυσαφικά.

Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην νόμιμη δικαιούχο τους, ενώ κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης.”