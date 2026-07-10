Δύο απάτες που διαπράχθηκαν στα Τρίκαλα με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δυο ανδρών, ηλικίας 26 και 50 ετών, εκ των οποίων ο 50χρονος συνελήφθη, καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, ατόμων, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης/ομάδας, της απάτης και της παραβίασης περιορισμών διαμονής.

Ειδικότερα, στις 6-07-2026 το απόγευμα στα Τρίκαλα, άγνωστος επικοινώνησε με ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της, την έπεισε να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ και κοσμήματα (2 δαχτυλίδια) και να τα τοποθετήσει έξω από το σπίτι της.

Από τη μεθοδική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 26χρονος από κοινού με άγνωστα άτομα, επιβιβαζόμενοι σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του 50χρονου, μετέβησαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, αποσπώντας τα χρήματα – κοσμήματα.

Περαιτέρω, από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι δράστες, χρησιμοποιώντας το προαναφερόμενο όχημα, διέπραξαν ακόμη μια περίπτωση απάτης στα Τρίκαλα. Με το ίδιο πρόσχημα, απογευματινές ώρες της 7-07-2026, κατάφεραν να αποσπάσουν από ανήλικο το χρηματικό ποσό των 430 ευρώ και διάφορα κοσμήματα.

Επιπλέον, ως προέκυψε, ο 26χρονος έχει μετοικήσει από το σπίτι του, κατά παράβαση περιοριστικού όρου που του έχει επιβληθεί δυνάμει Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες σήμερα στα σπίτια τους, στο πλαίσιο των οποίων βρέθηκε στο σπίτι του 26χρονου και κατασχέθηκε ένα ρολόι χειρός, η προέλευση του οποίου ερευνάται.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.