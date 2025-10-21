Τρίκαλα: Κυνική ομολογία του 18χρονου μητροκτόνου – “Ήθελα πάντα να την σκοτώσω”

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Τρικάλων μετά την αποτρόπαια δολοφονία όταν ένας 18χρονος σκότωσε τη μητέρα του πνίγοντας τη με μια πετσέτα μπάνιου.

Ο 18χρονος μετά την τέλεση της φρικώδους πράξης του και σε ήρεμη κατάσταση τηλεφώνησε στην αστυνομία, είπε ότι σκότωσε τη μητέρα του και παρέμεινε εντός του σπιτιού τους περιμένοντας τους αστυνομικούς να τον συλλάβουν.

Ο νεαρός μητροκτόνος σε απόλυτα ήρεμη ψυχολογική κατάσταση μίλησε με τους αστυνομικούς και περιέγραψε τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη του.

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις».

Με τα λόγια αυτά περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 18χρονος από τα Τρίκαλα τους λόγους που τον οδήγησαν σήμερα στη δολοφονία της μητέρας του.

Η μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χωρισμένη με τον πατέρα του μητροκτόνου ενώ μάνα και γιος είχαν συχνούς καβγάδες.

Ωστόσο, σήμερα δεν προκύπτει να είχαν καβγαδίσει και όπως όλα δείχνουν οι δυο τους παρακολουθούσαν τηλεόραση, πριν το έγκλημα.

«Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της την έβαλα γύρω από το λαιμό, την έσφιξα και τη σκότωσα» φέρεται ότι είπε ο 18χρονος στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο του ειδεχθούς εγκλήματος.

Να σημειωθεί επίσης, ότι η σορός της άτυχης γυναίκας θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας προκειμένου να τελεστεί η νεκροψία- νεκροτομή.

«Είναι πολύ τραγικό» είπε γειτόνισσα της 54χρονης. «Δεν έχω ιδέα τι έγινε. Τα παιδιά δεν έμεναν μαζί της» πρόσθεσε η ίδια.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από protothema.gr)